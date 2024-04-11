Kaçan Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen bir grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan H.K. başka bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.