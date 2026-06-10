Kaçan Atlar Trafik Polisi Sayesinde Bulundu - Son Dakika
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Kaçan Atlar Trafik Polisi Sayesinde Bulundu

Kaçan Atlar Trafik Polisi Sayesinde Bulundu
10.06.2026 09:36
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Kahramanmaraş'ta kaçan iki at, trafik polisleri tarafından sahibine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir at çiftliğinden kaçan iki at, trafik polislerinin dikkati sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan bir at çiftliğinden kaçan iki at gece saatlerinde yollarda başıboş dolaşırken görüldü. İhbar üzerine harekete geçen trafik polisi ekipleri, hem sürücülerin hem de hayvanların güvenliği için bölgede önlem aldı. Bir süre devam eden çalışma sonucunda atları kontrol altına alan ekipler, sahibine ulaşmak için araştırma yaptı. Atların sahibi Muhsin Kılıçsallayan'a telefonla ulaşan polis ekipleri, durumu bildirerek olay yerine çağırdı. Gece vakti olay yerine gelen Kılıçsallayan, kendisine teslim edilen atlarını teslim alırken trafik polislerine teşekkür etti.

Kılıçsallayan, "Atımız bize iki gün önce gelmişti atımız. Dağlara doğru kaçmış. Komşumuzun da bir tayı vardı ve onunla beraber gece 03.00'te emniyet güçleri aradı ve aracımıza binip gittik. Bu garip at olduğu için parlamış ve parladığı için çatlayana kadar koşar. Atımızı yakaladık aldık sağ olsun emniyet güçleri gece 03.00'de bizim atımıza sahip çıktılar. Bu atımızın değeri 70 bin lira civarı ama değeri önemli değil manevi değeri çok daha kıymetli. Atlarım çocuklarımla eş değer diyebilirim. Şuanda 35 civarında atımız var bu atlarımız ile atlı okçuluk yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaçan Atlar Trafik Polisi Sayesinde Bulundu - Son Dakika

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