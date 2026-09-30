Kaçırılma kodu veren Dubai-Tel Aviv uçağı Tabuk'a indi, pilot kavgası denildi - Son Dakika
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Kaçırılma kodu veren Dubai-Tel Aviv uçağı Tabuk'a indi, pilot kavgası denildi

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Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, "kaçırılma" kodu vererek Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na indi. İsrail medyası ise olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanTel Aviv3. SayfaGüvenlikUlaşımİsrailPilotDubaiSon Dakika

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