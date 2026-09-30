Kaçırılma kodu veren Dubai-Tel Aviv uçağı Tabuk'a indi, pilot kavgası denildi

Dubai- Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.