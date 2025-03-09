Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 'Görevi kötüye kullanma', 'İfade özgürlüğünün engellenmesi' ve 'Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtuluş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Kurtuluş'un, ortaklık yaptıkları iş insanlarını yağmaya teşebbüs etmekle suçlanan bir çetenin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.