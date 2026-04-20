Kadıköy\'de Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, Kadıköy Altıyol Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen şahısların üst aramaları da yapılırken, trafik ve asayiş yönünden denetim sağlandı. Uygulamanın kamu düzeninin sağlanması ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildiği öğrenildi. - İSTANBUL