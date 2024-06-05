Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü

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Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sularında Wynham Grand Otel'de çıktı. İddiaya göre, otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi. - İSTANBUL