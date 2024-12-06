Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 76 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 76 Bin Lira Ceza

Geniş Video İzle

Kadıköy'de polisten kaçan sürücü drift yaparken yakalandı ve 76 bin 963 TL ceza aldı.

06.12.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de polisten kaçan otomobil sürücüsüne ceza yağdı: Kovalamaca kamerada

Kadıköy'de nefes kesen kovalamacada sürücüye 76 bin lira ceza uygulandı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir otomobil cadde üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalanan otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye farklı maddelerden toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde 34 MNT 76 plakalı otomobil sürücüsü drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Sürücü, kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan otomobili dakikalarca kovaladı. Ekipler tarafından yakalanan S.M isimli şahsa, makas atmak, ters yöne girmek, tehlikeli şerit değiştirmek, aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak, dur ihtarına uymamak, drift atmak, sağa dönüşte dönüş işareti vermemek ve cam filmi gibi maddelerden toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulanırken trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Kadıköy, trafik, Polis, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 76 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 76 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.