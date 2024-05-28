Kadıköy'de istek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de istek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Caymaz savunmasında, 'Kendimi korumak için bıçağı çektim' dedi.

28.05.2024 22:57
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Kadıköy'de istek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi

Savcı, müebbet hapis cezası istedi

Sanık: "Kendimi korumak için bıçağı çektim"

İSTANBUL - Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Caymaz savunmasında, "Kendimi korumak için bıçağı çektim" dedi.

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savcı müebbet hapis istedi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, maktulün Kadıköy iskelesinde müzik yaptığı sıradasanığın gelip elindeki içki şişesini bırakarak maktule bağırıp ondanşarkı çalmasını istediğini ve tarafların kısa süre sözlü diyaloğa girdiğini, sanığın yanında taşıdığı çakıyı çıkararak hedef alır şekilde önce boyun kısmına sonrasında ise göğüs böylesine savurup maktulü yaraladığını ve denize ittirdiğini belirtti. Sanığın da maktulün arkasından denize atlayıp sanığı kıyıya çektiğinin kaydedildiği mütalaada, Cihan Aymaz'ın hastanede vefat ettiği ve sanığın savunmalarına itibar edilemediği vurgulanarak, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"Kendimi korumak için bıçağı çektim"

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Caymaz, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Mütalaaya katılmıyorum. Kendimi korumak için bıçağı çektim. Buna rağmen maktule saldırmadım, durdum. Bu husus kamera kayıtlarında görülmektedir. Maktul bana 'seni var ya' deyip bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de istek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi - Son Dakika

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