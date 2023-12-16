Kadıköy\'de kentsel dönüşüm binasını çevreleyen panolar devrildi

Kadıköy'de kentsel dönüşüme girecek olan binayı güvenlik için çevreleyen panolar fırtına dolayısıyla devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay saat 20.30 sularında Bağdat Caddesi Caddebostan mevkii üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüme girecek olan ve eskiden mağaza olarak işletilen binayı çevreleyen panolar fırtına ve rüzgara dayanamayarak cadde üzerindeki kaldırıma devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL