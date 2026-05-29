Kadıköy\'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

Kurban Bayramı nedeniyle Kadıköy'de oluşan yoğunluk sonrası trafik ekipleri denetimlerini artırdı. İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ve yayalar tek tek kontrol edildi.

Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Polisleri, C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ve sivil trafik ekipleri tarafından sahil yolu, Bağdat Caddesi ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda hatalı park yapan araçlar, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ve yoğun alanlardaki olumsuzluklara karşı kontroller sağlanırken, ekiplerin vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram süresince sahadaki çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL