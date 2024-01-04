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Kadıköy'de Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Kaçırılan Okul Servisi Bulundu - Son Dakika
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Kadıköy'de Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Kaçırılan Okul Servisi Bulundu

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Servis minibüsünün kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde terk edilmiş halde buldu.

Kadıköy\'de Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Kaçırılan Okul Servisi Bulundu
04.01.2024 - 18:13,
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Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Servis minibüsünün kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Servisin kaçırıldığı adrese gelen polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Servisi kaçırma anı kamerada

Şahsın okul servisini kaçırma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda duran okul servisinin yanına gidiyor, ardından servisin şoförü araçtan iniyor. Şahsın direksiyonuna geçtiği okul servisi bir anda hareket ediyor ve oradan uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Kaçırılan Okul Servisi Bulundu - Son Dakika
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