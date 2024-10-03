Kadıköy'de Patlama: 1 Yaralı

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Kadıköy'de bir dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, patlama olan bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile birlikte dairede yangın çıktı. Yangında o esnada evde bulunan daire sahibi A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

"Kıl payı kurtuldum"

Mahalle esnafı Ayhan Köse, "Ben dükkandan çıktıktan 2 dakika sonra patlama oldu. Kıl payı kurtuldum. Yukarıdan aşağıya taşlar döküldü. 2 dakika sonra çıksam şu an bu röportajı yapamıyor olacaktık, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, patlamanın yaşandığı daire havadan görüntülendi. - İSTANBUL