Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay saat 00.30 sularında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EPH 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 DKR 888 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Kaza nedeniyle Gizem D. ve Miray Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Şüpheli kuyumcuların toplamda 2 milyon lira değerinde altın ve nakit para dolandırdığı belirtildi.
Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan Fikriye Gözübüyük kurtarılamadı. Kaza sonrası servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı.
Nevşehir'in Sulusaray kasabasında meydana gelen kazada, servis minibüsü üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Fikriye Gözübüyük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. isimli zanlı, yapılan kontrollerde ele geçirilen metamfetaminlerle birlikte tutuklandı. Evde yapılan aramalarda da daha fazla miktarda uyuşturucu bulundu.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, M.A. ve F.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 mermi bulundu. İki zanlı gözaltına alındı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırı sonrası Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Daha sonra yapılan hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki 27 hedef imha edildi.
Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimde araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama kontrolü de yapıldı. Denetim sırasında polis tarafından kontrol edilen bir araçta döner bıçak bulundu ve sürücü işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa dökerken, alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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