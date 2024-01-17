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Kadıköy'de yaşlı kadına köpeklerin saldırısı - Son Dakika
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Kadıköy'de yaşlı kadına köpeklerin saldırısı

Kadıköy sahilinde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kadın, elindeki pazar arabasını kendisine siper etti ancak köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kadın köpek saldırısından kurtuldu. Olay anı ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy\'de yaşlı kadına köpeklerin saldırısı
17.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:44
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Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler böyle saldırdı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yere düştü

İSTANBUL - Kadıköy sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasını köpeklere karşı kendisine siper eden kadın yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşandı. Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti. Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de yaşlı kadına köpeklerin saldırısı - Son Dakika


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