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Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Kadıköy'de yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına otomobil çarptı. Kadın yola savruldu ve çevredeki vatandaşlar ile otomobil sürücüsü yardıma koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

29.12.2023 - 16:15,
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İstanbul Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPIP METRELERCE SAVURDU

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy\'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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