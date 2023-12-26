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Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi - Son Dakika
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Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi bulunmamaktadır.

Kadıköy\'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi
26.12.2023 - 14:47,
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Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi - Son Dakika
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