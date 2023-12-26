Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi bulunmamaktadır.
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26.12.2023 15:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi - Son Dakika