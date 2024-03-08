Kadıköy E-5'te araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kadıköy E-5'te araç alevlere teslim oldu

Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

08.03.2024 19:06  Güncelleme: 19:07
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Kadıköy E-5'te araç alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kadıköy E5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olduğu aracının motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını durdurdu. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken polis ekipleri ise trafiği durdurarak karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy E-5'te araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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