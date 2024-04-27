Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı - Son Dakika
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Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı

Kadıköy Kalamış açıklarında meydana gelen kazada deniz taksi ile kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Bir kadının ayağı koptu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 15:44
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Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı. Kanoda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin ayağının koptuğu öğrenildi.

Kaza, Kadıköy Kalamış açıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde yabancı uyruklu iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Kadınlar, olay yeri yakınında olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Kadınlardan birinin ayağı koptu

Kadınlardan birinin çarpmanın etkisiyle ayağının koptuğu, diğer kadının da başından yaralandığı öğrenildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri deniz taksi kaptanını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı - Son Dakika

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