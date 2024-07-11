Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen kadının ablası Gülsen Düz, mahkemenin kararını 'Adalet yerini buldu' diyerek değerlendirdi.

11.07.2024 20:17
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Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen kadının ablası Gülsen Düz, mahkemenin kararını "Adalet yerini buldu" diyerek değerlendirdi.

4 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 71 ADB 637 plakalı otomobille Dispanser Kavşağı yakınında kaza yapan Fidan Cantemir, sevgilisi olduğu öne sürülen Emrah Bahadır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Bahadır, yanında bulundurduğu maket bıçağıyla Cantemir'i boğazından bıçakladı. 42 yaşındaki Cantemir, kaldırıldığı hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emrah Bahadır hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Emrah Bahadır, avukatı ve öldürülen Fidan Cantemir'in avukatları ile yakınları hazır bulundu. Mahkemede söz hakkı verilen Bahadır, söyleyecek bir sözünün olmadığını söyledi Sanığın avukatı ise Emrah Bahadır'ın tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Emrah Bahadır'ı hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, "mala zarar verme" suçundan da beraatine karar verdi.

"İndirim uygulanmadı"

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan avukat Sedat Korkmaz, "Fidan Cantemir'in öldürülmesi olayında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme sürecini heyet başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Adalet yerini buldu" dedi.

Öldürülen Fidan Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise, kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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