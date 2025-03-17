Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı

Avusturya'da 29 yaşındaki bir kadın öğretmene toplu tecavüz edildiği ve şantaj yapıldığı iddiasıyla 14-17 yaşları arasında yedi genç erkek soruşturuluyor. Şüpheliler arasında Iraklı, Afgan, Avusturyalı ve Romanyalı gençler bulunuyor.

Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, öğretmenin yaklaşık bir yıl önce 17 yaşındaki eski öğrencisiyle ilişkisi başladı. İddiaya göre, kadın bu ilişkiden hamile kaldı ve genç tarafından kürtaj olmaya zorlandı.

Savcılık, çiftin cinsel ilişkilerinin kaydedildiğini ve bu kayıtların şantaj amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Öğretmen, bu kayıtlarla kendisini uyuşturucu almaya ve kullanmaya zorladıklarını öne sürüyor.

Olaylar daha da kötüleşerek, kadına grubun üç üyesi tarafından geçen yıl iki ayrı tarihte "saatlerce" tecavüz edildiği iddia ediliyor. Ayrıca, kadının Viyana'daki dairesi de ateşe verilmiş.

Gençlerden beşi şu anda gözaltında bulunuyor ve tecavüz, şantaj ve kundakçılık suçlamalarıyla soruşturma sürüyor. Şüpheliler tecavüz iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Avusturya polisi ve savcılık, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıyor. Olayın detayları ve şüphelilerin kimlik bilgileri soruşturma sürecinde gizli tutuluyor.