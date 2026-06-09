Kadın Tarım Arazisinde Darp Edildi - Son Dakika
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Kadın Tarım Arazisinde Darp Edildi

Kadın Tarım Arazisinde Darp Edildi
09.06.2026 11:13
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Eskişehir'de 4 çocuk annesi Hatice Karakoç, yol anlaşmazlığı yüzünden darbedildiğini iddia etti.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Karakoç, 'tarım arazisinin yanından geçecek yol' meselesi sebebiyle 2 erkek tarafından sopa ile darbedildiğini iddia ederek jandarmaya şikayetçi olduğu

İlçenin Gümüşkonak Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Muhtar Deniz, tarım arazisinin yanından geçen yol ile alakalı aynı mahalledeki kişilerle anlaşmazlık yaşadı. Yaşanan sorundan dolayı iddiaya göre 2 erkek, Muhtar Deniz'in dini nailahlı eşi 36 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Karakoç ile tartıştı. Hatice Karakoç, iddiaya göre tartıştığı kişilerce darp edildi. Sopa ile tarım arazisinde darbedildiğini öne süren kadın, jandarmaya şikayette bulunurken tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Karakoç, yürüyemediği için tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptı.

"Değnekle dövdüler, ben yere düştüm"

Konuyla alakalı konuşan Hatice Karakoç, "Bizim ahırın yanında koyunlara bakarken yanıma gelip beni darbettiler. Beni değnekle dövdüler. Küfrettiler bana, her kötü lafı söylediler, 11-12 yaşında kızımı dahi dövmeye kalktılar, o da kaçtı. Bizim tarladan yol istediler, yolu verdik, 'geçin' dedik. Tarladan geçiyorlar, inadına yapıyorlar. Daha yetmez gibi beni darbettiler. Değnekle dövdüler, ben yere düştüm, ondan sonra kanamam başladı. Perişan oldum yani. Şimdi her yerim acıyor. Sırtıma vurdu, kalçalarıma vurdu, bacaklarıma her tarafıma vurdu. Bunları iki erkek yaptı. Kızım, '112'yi ara' dedi. Aradım benim telefonum çekmedi. Ben de kızıma 'eşimi ara' dedim. Eşimi arayıp 'beni dövdüler' dedim. O da arabayla beni hastaneye götürdü. Şikayetçi oldum, işte rapor hazırladılar. Bugün bana yaptılar, yarın başkasına yaparlar. Sonuçta kadınım, hiçbir şey yapmadım, hiçbir kötü lafım yoktu. Geldi üstüme yürüdü, 'yapma abi' dedim. Yani 'tarladan geçme sadece bu kadar lafım sana' dedim. Geldi değneği kaldırdı, indirdiği gibi beni buraya indirdi" dedi.

"Küçük kızı da kovaladılar"

Muhtar Deniz'in kızı olan Esra Yücel ise, "Bahse konu kişiler değneklerle gelip kardeşim Kevser'in gözü önünde annesini darp ediyorlar. Hatta bir sürü hakaret üstüne hakaret, küfürler ediyorlar. Değneklerle, sopalarla Hatice ablaya ellerinden geldiğince vuruyorlar, dövüyorlar. Daha sonra kardeşim Kevser'i de kovalamaya başlıyorlar. 9-10 yaşlarında, benim kızımla yaşıt. Onu tutamıyorlar tabi, kaçıyor. Onu da yakalasalar demek ki onu da darp edecekler. En ağır şekilde de cezalandırılmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa da yapacağız, peşini de bırakmayacağız. Bu türlü vakalar Türkiye'nin başka yerlerinde de olabilir. Kesinlikle sessiz kalmayalım. 5 gün önce babamı da kovalamışlar değneklerle" dedi.

Öte yandan Karakoç'un iddiasında yer alan şahıs, İHA muhabirine darp olayının gerçeği yansıtmadığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Günyüzü, Tarım, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın Tarım Arazisinde Darp Edildi - Son Dakika

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