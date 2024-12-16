Kadın Trenin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde trenin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Olay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN