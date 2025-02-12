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Kadının Psikolojisi Bozuldu

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Çocuğu ezecek şekilde kaza yapan kadının avukatı, müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu açıkladı.

12.02.2025 14:00
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Çocuğu ezen kadının avukatı: "Müvekkilimin psikolojisi bozuldu"

"Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu"

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezdiği gerekçesiyle yargılanan kadının avukatı, "Müvekkilimin psikolojisi bozuldu. Çok mağdur oldu. Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu" dedi.

Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar yeniden ev hapsine çevrildi.

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın yeniden duruşması görüldü. Duruşmaya sanık G.M.U. ve taraf avukatları katıldı.

"Müvekkilimin psikolojisi bozuldu"

Savunmasında, G.M.U'nun psikolojinin bozulduğunu söyleyen avukatı Yusuf Renkli, "Müvekkilimin psikolojisi bozuldu. Çok mağdur oldu. Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, çocuğun Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek yaralanma raporunun beklenmesine ve ev hapsi cezasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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