Kadınlar öldürülen Mervegül için yürüdü - Son Dakika
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Kadınlar öldürülen Mervegül için yürüdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Mervegül Bayer için kadınlar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, Mervegül Bayer'in kadın cinayetlerine karşı mücadele ettiği vurgulandı. Mervegül Bayer'in arkadaşı, onun kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirtti. Anne Hatice Kurt ise kızının kadın cinayetlerine karşı önde gittiğini söyledi.

08.03.2024 19:01
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Kadınlar öldürülen Mervegül için yürüdü

Eski eşi tarafından katledilen Mervegül'ün Özgecan Platformu kurucusu olduğu ortaya çıktı

Katledilen Mervegül'ün arkadaşı: "Mervegül kadın cinayetlerine karşı çok mücadele etti"

Anne Hatice Kurt: "Kızım kadınlar ölmesinde diye en önde giderdi"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürülen Mervegül Bayer, için kadınlar yürüyüş yaptı. Öldürüldüğü yerde 1 dakikalık saygı duruşu yapan kadınlar, Mervegül Bayer'in Özgecan Platformu kurucusu olduğunu kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirttiler.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in sabah işe giderken yoluna çıktı. Bir süre görüşen çift, görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer'e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kadınlar tarafından toprağa verilen Mervegül Bayer için Yenice Mahallesindeki kadınlar yürüyüşü yaptı. Fulya Karacan öncülüğünde başlayan yürüyüş Mervegül Bayer'in hayatını kaybettiği yerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burada Fulya Karacan açıklamada bulundu.

Daha Mervegül Bayer'in ikamet ettiği eve gelen kadınlar anneye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Anneye başsağlığı dileyen Fulya Karacan, "Mervegül kadın cinayetlerine karşıydı. Bunun için çok mücadele etti. Özgecan vefat ettiğinde önde giden, bize önderlik edendi. Ama o da bir kadın cinayetine kurban gitti. Sana başsağlığı dileyemiyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Acını paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Rabbim sana sabır versin" dedi.

Anne Hatice Kurt, kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini söyledi.

Gözü yaşlı anne Kurt, "Bu olay başkasını başına gelseydi en başta yürüyenlerden olacaktır. O ölmedi şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum" ifadesini kullandı.

Yürüyüşte, "Merve Bizim İsyanımızdır", "Kadına kalkan eller kırılsın", "Kadınlar anneler ölümsüzdür", "Mervegül Bayer ölümsüzdür" ve "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlar attı.

Kaynak: İHA

Hatice Kurt, Tarsus, Mersin, Bayer, Cinayet, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınlar öldürülen Mervegül için yürüdü - Son Dakika

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