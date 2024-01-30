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Kadınların bıçaklı, sopalı kavgası, sokağı ringe çevirdi

Gaziantep'te kadınlar arasında bıçaklı, sopalı kavga

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki kadın grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada küfürler havada uçuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde henüz nedeni öğrenilemeyen nedenden dolayı iki grup kadın arasında kavga çıktı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada küfür anları kameraya yansıdı.

Bıçaklı, sopalı kavgada şans eseri kimse yaralanmadı. Kadınlardan birinin elinde bıçak diğer kadının elinde ise sopa olması görüntülerde yer aldı. Bu esnada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, mahalle sakinleri kadınları sakinleştirmeye çalışırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasına yansıdı.