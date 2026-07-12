Kadirli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kadirli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Kadirli\'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
12.07.2026 17:44
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Osmaniye Kadirli'de malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir malzeme deposunda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadirli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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