Kadirli\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

3.Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Sumbas yolu kuzey çevre yolu Reşadiye köyü kavşağında meydana geldi. Hür Mehmet Üzer'in kullandığı otomobil ile V.A. isimli kişinin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hür Mehmet Üzer hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Üzer kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - OSMANİYE