Kadirli\'de Feci Kaza: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı, kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kadirli güney çevre yolu üzerinde meydana geldi. Berat Karahanlı'nın (20) kullandığı 80 AGD 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Berat Karahanlı ve otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevrede bulunanların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Berat Karahanlı hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE