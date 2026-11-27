Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında meydana gelen 3 çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Yıllar önce yaşanan ölümlerin ardından yeniden gündeme gelen sokak ve bina görüntülendi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde aynı apartmanda 2004 ve 2005 yıllarında meydana gelen, 3 çocuğun hayatını kaybettiği şüpheli ölümlere ilişkin dosyalar yeniden açılmıştı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üç ölüm arasında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında 3 ayrı tasarlayarak kasten öldürme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayların yaşandığı sokak ve bina görüntülendi

Öte yandan, yıllar önce yaşanan ölümlerin ardından yeniden gündeme gelen sokak ve bina kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevrede sakinliğin hakim olduğu ve sokakta sessizliğin yaşandığı görüldü. Öte yandan olayın yaşandığı binanın en üst katındaki dairenin satılığa çıkarılması dikkat çekildi.