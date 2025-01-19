Kağıthane\'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu

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Kağıthane'de yola asfalt döken hafriyat kamyonunun damperi devrilerek yan tarafta bulunan binanın balkonuna girdi. Binadakilerin korku yaşadığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, kamyonun yanından geçerek binanın yan tarafına yürüyen bir kişi iseölümden saniyelerle kurtuldu. Dairenin balkonunda maddi hasar meydana gelirken, ev sahibi Birgül Çiğdem, "Beni aradılar, evine kamyon girdi dediler. Öyle çok kötü birşeydi" dedi.

Olay, 10 Ocak Cuma günü saat 13.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yol çalışması için asfalt dolu olan 34 GD 3783 plakalı hafriyat kamyonuyla sokağa gelen sürücü, damperi kaldırmaya başladı. Asfalt yola döküldüğü sırada havaya kalkan damper bir anda devrildi. Damper 3 katlı binanın 1. katında bulunan dairenin balkonuna girdi.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Dairenin balkonunda maddi hasar meydana gelirken, binadakiler panik yaşadı. Damperin devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Damper devrildiği sırada kamyonun yanından geçerek binanın yan tarafına yürüyen bir kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Balkonundan altından geçerek binanın yanına doğru yürüyen kişi güvenik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüye idari işlem uygularken, zabıta ekipleri ise balkondaki hasarla ilgili inceleme yaptı.

'EVİNE KAMYON GİRMİŞ DEDİLER'

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Birgül Çiğdem, "Olay sırasında ben işteydim. Bizim bu ara sokağa yol yapılırken, kamyon kendi kendine damperi kaldırmaya başlamış. Burada hafif bir tümsek olduğu için bizim balkona vuruyor ve kamyon yan kayıyor. Kaydığı gibi balkonu götürüyor. Binada da tesadüfen yengem ve yeğenim varmış. Onlar çok korkmuştu, beni aradılar. Evine kamyon girdi dediler. Öyle çok kötü birşeydi. Geldiğimde gördüğümde polisler gelmişti. Gerekeni yaptılar. Biz yaptıracağız dediler, tutanak tuttular. Yaptırdıkları sürece sorun yok. Yaptırmazlarsa şikayetçi olacağız, 6 ay süremiz var. Cana gelmedi. Tabi yeğenimle yengem çok korkmuş, bizi bir süre içeriye almadılar. Bayağı kötüydü. Akşama kadar temizlik yaptım, mermeri de burada kestiler" dedi.