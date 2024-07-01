İstanbul'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı

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Kağıthane'de boru döşemek için çatıya çıkan adam, ayağı kayıp düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı.

01.07.2024 09:58
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Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam iki duvar arasında sıkıştı. İtfaiyenin kurtardığı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE KURTARDI

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.

İstanbul\'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Orhan Yüksel: Doğum günün kutlu olsun ihtiyar :) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı - Son Dakika
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