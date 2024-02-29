Kağıthane'de İETT Otobüsünde Akbil Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de İETT Otobüsünde Akbil Tartışması

Kağıthane\'de İETT Otobüsünde Akbil Tartışması

Kağıthane'de bir İETT otobüsünde, bir kadın yolcu çocuğuna akbil basmayınca tartışma çıktı. Kadın dakikalarca çığlık atarken, diğer yolcuların araya girmesiyle olay sakinleşti.

29.02.2024 09:52  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, kendine akbil basıp çocuğuna basmayınca ortalık karıştı. Otobüsteki diğer bir yolcu kendi çocuğuna akbil bastığını söyleyerek duruma tepki gösterirken, kadın ise dakikalarca çığlık attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleşti.

Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı. Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti.

Çocuğuna akbil basmayınca otobüste ortalık karıştı

O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, İETT, Ulaşım, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de İETT Otobüsünde Akbil Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 10:14:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de İETT Otobüsünde Akbil Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement