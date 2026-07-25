Kağıthane'de Kayıp Kadın İhbarı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kayıp Kadın İhbarı

Kağıthane\'de Kayıp Kadın İhbarı
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3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, eşiyle tartıştıktan sonra kayboldu. Babası hayatından endişeli.

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre eşiyle tartışıp taksiye binen 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan yaklaşık 4 gündür haber alınamazken Karaçay'ın babası Çınar Yarar, "Kızımın hayatından şüpheliyim. Bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay, 21 Temmuz Salı saat 20.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışma yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), cadde üzerinde bir taksiye bindikten sonra kendisinden haber alınamadı. Geçtiğimiz perşembe günü kızı için Dudullu'dan kayıp ihbarı verildiği söylenen baba Çınar Yarar, ihbarın damadı V.K.'nin ağabeyi G.K. tarafından yapıldığını öğrendi. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bedriye Karaçay'ın eşi V.K'nın ise bugün çocuklarından biriyle birlikte gittiği ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Kızının hayatından şüpheli olduğunu ve bulunmasını isteyen Çınar Yarar, görenlerden haber vermesini istedi.

"Kızımın hayatından şüpheliyim"

Konu ile ilgili konuşan Çınar Yarar, "Benim kızım Bedriye Karaçay, Salı günü akşam saat 20.30 ile 22.00 arası Güzeldere Caddesi'nde bir taksiye bindiği söyleniliyor. Böyle bir haber aldım. Ondan sonra kendisine ulaşamıyoruz. Bugün dördüncü günü oldu. Hayatından endişeliyim. Damadımla evde tartışmışlar. Kızım kaçmış ve peşinden koşmuş. Yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor. Sonra çelişkili haber verip 'Göremedim, anımsayamadım' diyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Perşembe günü Dudullu'dan polisten bana telefon geliyor. 'Kızınız kayıp' diye. Ben de 'Ne kayıbı?' diyorum. 'Kızınız kayıp bilginiz yok mu? Sizde mi?' diyor. Onlar Anadolu Yakası'nda ben ise Avrupa Yakası'nda olduğum için beni aradılar. Ben de 'Kızım bende değil' dedim. Sonra Gayrettepe'den polis ekipleri beni aradı. Ben kızımın kaybolduğunu o zaman anladım. Sonra Gültepe Karakolu'na gittim. Böyle bir şeyin olup olmadığını öğrenmek istedim. 'Evet böyle bir kayıp verildi' dediler. Kimin tarafından verildiğini sorduğumda ise damadımın ağabeyinin Dudullu'daki polis merkezine kayıp ilanı verdiğini öğrendim. Sağ olsunlar polis ekipleri geldi. Kızımın bulunmasını istiyorum. Burada kamera var. O kameradan takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum. Bunun gibi iki tane daha çocuğu var. Damadım bugün saat dörde kadar yanımdaydı. Dörtten sonra kayboldu. Bir torunum daha var. Onu da aldı. Şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kızımın hayatından şüpheliyim. Bulunmasını istiyorum. Bu konuda görenler, duyanlar lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta bir çocuğum vardı. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmasın. Bu çocuklara bakamam. Yapacak bir şeyim yok. Kızımı bulmam lazım. Çünkü o benim evimin tek kızı. Kızım, neredeysen çık gel. Yaşadığını bileyim bana yeter. 'Baba yaşıyorum. Ben buradayım' de bana yeter" dedi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Karaçay, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Kayıp Kadın İhbarı - Son Dakika

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