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Kağıthane'de Kediye Taş Atan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kediye Taş Atan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı

Kağıthane'de bir şahsın kediye taş attığı ve bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, şahıslara 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Kağıthane\'de Kediye Taş Atan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı
02.01.2024 - 10:52,
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Kağıthane'de bir şahsın kediye taş attığı, bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde yer alan şahıslara, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Olay, 18 Aralık tarihinde Kağıthane Maltepe Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın kediye taş attığı ve bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, eşkallerinden kimlikleri tespit edilen şahıslardan kediye taş atanın A.Y. olay anını videoya çekenin de F.A. olduğu belirlendi. Aynı mahallede bulunan mobilyacıda çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kediye taş atan şahıslara, 25 Aralık'ta 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 544 lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Kediye Taş Atan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de Kediye Taş Atan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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