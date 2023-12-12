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Kağıthane'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kağıthane'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı

Kağıthane'de bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilere 56 bin 770 lira para cezası uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kullanılan kumar malzemelerine el konuldu ve işyeri mühürlendi.

Kağıthane\'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı
12.12.2023 - 12:30,
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Kağıthane'de bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 14 şahsa 56 bin 770 lira para cezası uygulanırken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 09 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan ruhsatsız işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Operasyonda işyerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan 14 şahsa 56 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oyununda kullanılan tombala makinesi, televizyon, kamera ve diğer materyallere ise el konuldu. Kağıthane Zabıta ekipleri tarafından tombala oynanan işyeri mühürlenirken polis 4 suç kaydı bulunan işyerinin sorumlusu L.P.'yi (43), çok sayıda suç kayıtları bulunan ve tombala kurpiyerliği yapan A.A.( 36), O.U.'yu (42) gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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