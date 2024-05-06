Kağıthane'de motosikletli ambulansla kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Kağıthane'de motosikletli ambulansla kafa kafaya çarpıştı

Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

06.05.2024 10:31
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Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay meydana gelen olayda, akşam saatlerinde motosikletle seyreden Burak Öztürk ve Atilla Şengül polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra caddeye ters istikametten giren motosikletli hızla kaçmaya devam etti. O esnada motosikletli karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Çarptıkları sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı

Müdahale sonrası yaralı iki şahıs, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise şahısların aranmasının olduğu ve bu yüzden ihtara uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahıslardan birinin üstünden de bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de motosikletli ambulansla kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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