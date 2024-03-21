Kağıthane\'de servis şoförü saldırıya uğradı

Kağıthane'de kendisine çarpan otomobilin sürücüsü ve oğlu tarafından "neden bana çarptın" diye sorunca levye ile saldırıya uğrayan ve öldüresiye dövülen servis şoförü o anları anlattı. Şoför Zekeriya Manuoğlu, "Bir anda 20 kişi gelince benim arabama bindiler. Araç içinde beni darbetmeye başladılar. Ben tek kişi bir şey yapamadım" dedi.
Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, işçileri almaya gelen Zekeriya Manuoğlu (52) yönetimindeki 34 LCN 424 plakalı servis aracına Turan S. idaresindeki 34 FOJ 50 plakalı otomobil hafif şekilde çarpmıştı. Sürtüşme sonrası servis aracı işçileri almak için konfeksiyonun önünde durmuştu. O esnada araçtan inen sürücü servis şoförü Zekeriya Manuoğlu, Turan S.'nin yanına giderek "neden bana çarptın" demişti. Ancak Turan S. bu soruya iddiaya göre hakaretle karşılık vermişti. Bunu duyan Manuoğlu'nun karşılık vermesi üzerine Turan S.'nin oğlu İlker S., Zekeriya M. ile kavga etmeye başlamıştı.
"Neden bana çarptın" deyince ortalık karışmıştı
Bunun üzerine aracından inen Turan S., çevredeki arkadaşlarıyla servis aracına geri binen Manuoğlu'na saldırmıştı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan Manuoğlu, levye ile saldırıya uğrayarak dakikalarca darbedilmişti. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçışmıştı. Araçtaki şoför Manuoğlu, gaza basarak ilerlemek istemişti. Ancak saldırganlar tekrardan peşinden koşarak şoförü bir kez daha darp etmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı.
"20 kişi aracımda darbettiler"
Servis şoförü Zekeriya Manuoğlu, "Öncelikle herhalde ufak bir kaza oldu, ben hissetmedim. Arabadan indim, bir hasar yoktu. Adam zaten sarhoştu. Çok bağırdı ve isyan etti. Ben de aracında bir hasar olmadığını söyledim. İsterseniz polis çağıralım dedim. Ben ona, 'Yürü git lan' dedim. Onu küfür algıladı. Arabasına bindi. Aramızda herhangi bir kavga yoktu. Çocuk akrabalarını çağırmış. Bir anda 20 kişi gelince benim arabama bindiler. Araç içinde beni darbetmeye başladılar. Ben tek kişi bir şey yapamadım. Beni darbederken aracı biraz daha ileriye almak istedim. Çünkü araçta yolcular da vardı. Orada dengemi kaybettiğim için bir araca vurdum. O araç da onlarınmış. Ondan sonra olaylar daha fazla arttı. Ambulans geldi ve beni hastaneye götürdüler. Sonrasında ifade vermeye gittim. Onlar da ifade verip ayrılmışlar. Her tarafım yara oldu. Onlar benden şikayetçi olmuş, ben de onlardan oldum" dedi.
Taraftarlar ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştı
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Manuoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına almıştı. Tedavi sonrası taburcu edilen Manuoğlu, emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Turan S.'nin şikayetçi olduğu olay sonrasında tarafların emniyette ifadeleri alınmıştı. Emniyette "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de servis şoförü saldırıya uğradı - Son Dakika
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