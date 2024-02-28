Kağıthane'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu

Kağıthane\'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu

Kağıthane Çeliktepe'de bir parkta iki genç kız arasında çıkan sevgili kavgasına arkadaş grupları da dahil oldu. Kavgayı kayda alan erkekler ise gençlere küfürler savurdu.

28.02.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de bir parkta iddiaya göre iki kız arasında sevgili kavgası çıktı. Arkadaş gruplarının da dahil olduğu kavgada gençler saç saça baş başa birbirine girerken, yaşananları kayda alan erkekler ise kavgayı ayırmak yerine, "Arkadaşlar, boş insanların hepsi kavga ediyor. Oksijen israflarının hepsi burada" diyerek gençlere küfürler savurdu.

Kağıthane Çeliktepe'de bir parkta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, parka gelen iki genç kız arasında sevgili tartışmasından dolayı kavga çıktı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada kızların yanında bulunan arkadaş grupları da olaya dahil oldu. Bunun üzerine iki grup parkta birbirine girdi.

Ayırmak yerine kayda alıp küfretti

O esnada yaşananları telefonla kayıt alan bir erkek ise kavga eden gençleri ayırmak yerine, "Arkadaşlar, boş insanların hepsi kavga ediyor. Oksijen israflarının hepsi burada. Gençler kapışıyor. Kapalı kızlar açıldı. Açık kızlar daha çok açıldı" sözlerinin ardından gençlere küfürler savurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:39:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement