Kağıthane\'de Sevgili Kavgası: Gençler Birbirine Girdi, Kayda Alanlar Küfürler Savurdu

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Kağıthane'de bir parkta iddiaya göre iki kız arasında sevgili kavgası çıktı. Arkadaş gruplarının da dahil olduğu kavgada gençler saç saça baş başa birbirine girerken, yaşananları kayda alan erkekler ise kavgayı ayırmak yerine, "Arkadaşlar, boş insanların hepsi kavga ediyor. Oksijen israflarının hepsi burada" diyerek gençlere küfürler savurdu.

Kağıthane Çeliktepe'de bir parkta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, parka gelen iki genç kız arasında sevgili tartışmasından dolayı kavga çıktı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada kızların yanında bulunan arkadaş grupları da olaya dahil oldu. Bunun üzerine iki grup parkta birbirine girdi.

Ayırmak yerine kayda alıp küfretti

O esnada yaşananları telefonla kayıt alan bir erkek ise kavga eden gençleri ayırmak yerine, "Arkadaşlar, boş insanların hepsi kavga ediyor. Oksijen israflarının hepsi burada. Gençler kapışıyor. Kapalı kızlar açıldı. Açık kızlar daha çok açıldı" sözlerinin ardından gençlere küfürler savurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL