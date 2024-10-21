Kağıthane'de Suç Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Suç Şüphelisi Yakalandı

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Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ile bir şüpheli gözaltına alındı.

21.10.2024 11:47
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Kağıthane'de çok sayıda suça karışan şüpheli yakalandı: Evden 10 ruhsatsız tabanca çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise; 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Suç Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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