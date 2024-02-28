Kağıthane'de 5 kişinin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Kağıthane'de 5 kişinin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

Kağıthane'de bir motosikletin üzerine binen 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görenlerin yüreğini ağzına getiren motosiklet sürücüsü tehlikeye hiç aldırış etmeden yoluna devam etti. Görüntüde, 5 kişinin bir motosiklet üzerinde yokuş aşağı inerek gözden kayboldukları görünüyor. - İSTANBUL

28.02.2024 16:30
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Kağıthane'de bir motosikletin üzerine binen 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Canları hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane'de bir motosikletin üzerine binen 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görenlerin yüreğini ağzına getiren motosiklet sürücüsü tehlikeye hiç aldırış etmeden yoluna devam etti. Görüntüde, 5 kişinin bir motosiklet üzerinde yokuş aşağı inerek gözden kayboldukları görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de 5 kişinin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 5 kişinin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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