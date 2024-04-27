Kağıthane'de İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kağıthane'de bulunan üç katlı bir iş yerinin ikinci katında yer alan tekstil makinelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

27.04.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de üç katlı iş yerinin ikinci katında yer alan tekstil makinelerinin alev almasından dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan vatandaşların kendilerini bina dışına atmasıyla yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil iş yerinde bulunan makinelerden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselerek yanmaya başladı. Binanın siyah dumanlarla kaplanması nedeniyle çalışanlar ve üst katta bulunan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Resmen fırtına estirdi 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi
12:56 İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın’ın hareketi damga vurdu İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
13:54 Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci’nin Ölümüne Gönderme Yapıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 14:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement