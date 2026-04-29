Kağıthane\'de gecekondunun çatısına uçan servis aracının şoförü hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarpan ardından gecekondunun çatısına uçan servis aracının sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Bostan Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan 34 LVU 535 plakalı servis aracının sürücüsü Mustafa Fedaioğulları, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kontrolden çıkan servis aracı önce bariyerlere çarpmış, ardından takla atarak gecekondunun üzerine düşmüştü. Kazada yaralanan Mustafa Fedaioğulları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Talihsiz adamdan üzen haber geldi. Mustafa Fedaioğulları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL