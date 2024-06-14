Kağızman'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kağızman'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle A.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, A.K.'nın aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. A.K. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

14.06.2024 13:10
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Kağızman'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon da 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi esere de el kondu.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce A.K.'ya ait konutu, iş yeri ve otomobilinde arama ve el koyma yapılmasına dair alınan karar gereğince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada A.K.'nın aracında tarihi değeri olabileceği değerlendirilen 2 madeni para, 1 bilezik (bakır veya tunç) ile ikametgahının müştemilatında ise; 11 tarihi değeri olabileceği değerlendirilen madeni para olmak üzere; toplam 13 madeni para ve 1 bilezik ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak A.K. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısınca A.K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi - Son Dakika

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