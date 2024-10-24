Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Kahramankazan'ın göz bebeği TUSAŞ bölgesinde menfur bir saldırı yapıldı"

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ın göz bebeği TUSAŞ bölgesinde hain terör örgütü tarafından menfur bir saldırı yapıldı" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin Kahramankazan Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulundu. Çırpanoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun, Kahramankazan'ımızın tekrar başı sağ olsun. Maalesef bugün Kahramankazan'ın göz bebeği TUSAŞ bölgesinde hain terör örgütü tarafından menfur bir saldırı yapıldı. Maalesef şu an itibariyle 5 şehidimiz, 22 de yaralımız mevcut. İkisi Kahramankazan'da ikamet eden şehidimiz var" ifadelerini kullandı.

Şehitlerden birisinin Kahramankazan'da herkesin sevdiği taksici bir esnafın olduğunu aktaran Çırpanoğlu, "Maalesef şehit edilip olay yerine götürülmüş ve neticede biz de burada yakınlarıyla beraberiz. Şu an Kahramankazan Devlet Hastanesinde ailesine tesellide bulunmaya çalışıyoruz. Ailenin durumu kötü, beklenmedik bir durum haliyle. Burada şu an itibarıyla 5 tane şehidimiz hastanemizde. Yakınlarına naaşları gösteriliyor. Allah tekrar böyle bir acı yaşatmasın, maalesef milletimizin, Kahramankazan'ımızın başı sağ olsun" diye konuştu. - ANKARA