Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücüleri ve yolcuları KADES uygulaması ile başvuru mekanizmaları konusunda bilgilendirdi.

Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir yol kontrol noktasında farkındalık çalışması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Afşin Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü faaliyette, sürücüler ve yolcular 'kadına şiddete sıfır tolerans' teması çerçevesinde bilgilendirildi.

Ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele, başvuru mekanizmaları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi; toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıttı.