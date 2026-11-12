Kahramanmaraş Elbistan\'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Elbistan ilçesi Karaelbistan Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir otomobilde çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.