Kahramanmaraş Elbistan\'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş Elbistan'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Karaelbistan-Kahramanmaraş karayolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Elbistan ilçesi Karaelbistan Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir otomobilde çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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