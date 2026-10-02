Kahramanmaraş Göksun'da otomobil köprüden uçtu, 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Göksun ilçesinde meydana geldi. Y.F. (45) idaresindeki 46 ALG 201 plakalı otomobil köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri seve edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçtaki dayısı C.Ç.'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.