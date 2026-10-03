Kahramanmaraş Onikişubat\'ta iş yerindeki yangın söndürüldü, maddi hasar oluştu

Kahramanmaraş Onikişubat'ta iş yerindeki yangın söndürüldü, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz çıkış nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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