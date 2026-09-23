Kahramanmaraş\'ta 2 milyon 62 bin 500 makaron ve 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 2 milyon 62 bin 500 makaron ve 160 paket kaçak sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta tütün kaçakçılığına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda Göksun'da 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, Afşin'de 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, Afşin ilçesinde ise 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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