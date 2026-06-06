Kahramanmaraş'ta 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 hükümlü yakalandı

06.06.2026 10:10
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, emniyetin çalışmalarıyla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G., resmi belgede sahtecilik suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T.'yi yakalandı.

Hükümlüler işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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